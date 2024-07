Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al PCCOCS a confirmat desfasurarea unor "actiuni procesuale", iar surse de la Chisinau au declarat pentru NewsMaker ca actiunile au avut loc intr-un dosar pentru tradare de patrie."Actiuni procesuale sunt in derulare. Nu putem, cu parere de rau, da nume, functii si ce actiuni se…

- Mascatii de la Serviciul de Informatii si Securitate, impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale desfasoara, astazi, perchezitii in Parlamentul Republicii Moldova, scrie presa de la Chisinau. Potrivit surselor NewsMaker, actiunile au loc intr-un dosar pentru…

- Informații de ultima ora vin de la Chișinau. Ar fi vorba despre perchezitii derulate in Parlamentul Republicii Moldova. Pentru moment se cunosc puține detalii in acest caz. Mascatii de la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS), impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate…

- Mascatii de la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS), impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), desfasoara, joi, perchezitii in Parlamentul Republicii Moldova, scrie stiripesurse.md.

- Parlamentul Republicii Moldova va avea un nou secretar general. Este vorba de Igor Talmazan, fostul director al Serviciului Vamal. Candidatura acestuia a fost supusa examinarii in cadrul ședinței Comisiei juridice, numiri și imunitați, care a avut loc astazi, 20 iunie.

- Pe 12 martie 2023, oamenii legii au anunțat despre reținerea a zeci de persoane, membre ale unui grup criminal organizat, dirijat de Kremlin, care ar fi fost instruite și platite cu sume de pana la 10.000 de dolari, pentru a provoca dezordini in masa in timpul protestelor antiguvernamentale de la Chișinau…

- Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au formulat 8 propuneri de arestare in cazul celor acuzați ca faceau trafic cu droguri de risc și de mare risc la Vatra Dornei. Este urmarea acțiunii de joi dimineața, cand au avut loc 18 percheziții, cele mai multe la Vatra Dornei.In ...

- Virgil Laurențiu Gaman a revenit pe funcția de secretar general in Ministerul Agriculturii. Decizia privind reluarea activitații de catre Gaman in funcția publica de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 455/2024. Virgil Laurențiu…