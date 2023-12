Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, o atentionare Cod portocaliu de precipitatii insemnate cantitativ, valabila pana maine la pranz in 12 judete. ANM a transmis și un Cod galben de ploi si lapovita pentru zone din 15 judete. Conform meteorologilor, in intervalul 13 decembrie, ora…

- Asociația Acasa in Banat a pornit o noua campanie ”Dar din Dar” prin care vine in sprijinul familiilor aflate in situații limita sau disperate. Voluntarii asociației vor sa ajunga in zonele cele mai sarace din Timiș și Caraș Severin, pentru a oferi daruri familiilor care nu iși permit o bucurie de…

- Zeci de percheziții au loc marți dimineața in Caraș-Severin, Timiș și București la persoane acuzate ca au fraudat aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine din mai multe locații din județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca urmare a conditiilor meteorologice. Se circula pe un carosabil acoperit cu zapada pe DN 17,…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 4 județe ale Regiunii de Dezvoltare Vest vor putea obține noi granturi, de cate 250.000-4 milioane de euro pentru investiții in diverse domenii de producție și servicii, de la hoteluri și cabinete medicale pana la fabricuțe de confecții…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in responsabilitate județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, a efectuat in ultimele zile controale operative la 10 magazine aparținand lanțului de supermarketuri Kaufland. In urma controalelor au fost date doua avertismente…

- Luni incepe in judetul Vrancea exercitiul de mobilizare a rezervistilor MOBEX. Potrivit Ministerului Apararii, exercitiul are caracter de rutina, activitati similare fiind organizate in acest an si in judetele Timis, Caras-Severin, Harghita si Covasna. Exercitiul de mobilizare, care se va finaliza vineri,…