Veniturile salariale uriașe obținute nelegal de trei angajați ai Primariei Telciu in baza interpretarii proaste a legii, nu este o excepție. Un astfel de caz s-a petrecut și la Primaria Magura Ilvei, cu un an inainte. In urma unui control efectuat de Curtea de Conturi la aceasta primarie, in 2020, care a vizat activitatea financiara a administrației locale pentru anul 2019, auditorii au constatat ca s-au platit nelegal sporuri in valoare de peste 10.000 lei. Banii au fost incasați de doar doua persoane: secretara UAT-ului, Lucia Ignat, și de inspectorul superior Compartimentul financiar-contabil…