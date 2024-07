Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la Minaur au inceput, luni, pregatirile pentru noul sezon competițional. 18 jucatoare au fost prezente la reunirea lotului, acestea urmand sa plece, in 20 iulie, pentru o saptamana, intr-un stagiu de pregatire centralizata in Ungaria, la Nyiregyhaza – se arata pe site-ul clubului baimarean.…

- Lotul echipei feminine de handbal a CS Minaur se va reuni in 8 iulie. Pe 9 iulie va avea loc vizita medicala, dupa care urmeaza antrenamente pe plan local și o saptamana de pregatire centralizata in Ungaria, la Nyiregyhaza. Potrivit site-ului CS Minaur, primele amicale sunt programate in 31 iulie și…

- Cel mai sigur oraș din Romania este Brașovul, arata o analiza Storia. Conform indexului T.R.A.I. , realizat de Storia, Brașov, Oradea și Cluj-Napoca sunt orașele din Romania in care locuitorii se simt cel mai in siguranța.In top 10 al celor mai sigure cartiere din țara noastra, nu mai puțin de 7 sunt…

- In alegerile din 9 iunie, PNL mizeaza pe tineri și ii promoveaza in fruntea comunitaților locale. Circa 1/3 dintre candidații liberalilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și pentru cea de primar al municipiilor reședința de județ sunt persoane tinere. Printre acești candidați se…

- George Marin Mult dorita promovare in Liga Florilor s-a indepartat de Activ și de aceasta data, turneul de baraj pentru promovare-retrogradare dand caștig de cauza echipelor care au evoluat pe prima scena handbalistica romaneasca in acest an competițional: CSM Targu-Jiu și HC Zalau. Totuși, echipele…

- G. M. Intenția fetelor de la de la Activ Prahova Ploiești de a promova in Liga Florilor nu s-a materializat nici la turneul de promovare-retrogradare de la Mioveni, unul mult mai puternic decat turneul final al Diviziei A, deoarece la acest turneu lupta se duce cu doua echipe care au activat in Liga…

