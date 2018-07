Două ambulanțe s-au ciocnit în Arad. Ambulanța privată a tamponat-o puternic pe cea de stat Doua ambulanțe s-au ciocnit, una de cealalta, in localitatea Semlac din județul Arad. Tamponarea a avut loc intre o ambulanța a serviciului public și o alta privata, in urma cu cateva zile, dar de abia acum evenimentul a fost facut public. Din fericire, nu au existat victime, dar ambele autospeciale au fost avariate. Un echipaj medical al Ambulanței Arad a intrat in coliziune, intr-o intersecție din oraș, cu o alta ambulanța privata care transporta pacienți la dializa, luni seara. Ambulanța de stat avea semnalele acustice și luminoase pornite. „Șoferul de pe ambulanța care era in misiune a incercat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

