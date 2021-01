Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- Cele mai multe persoane s-au inscris la centrul amenajat la Alba Iulia, in Sala de sport a Universitatii “1 Decembrie 1918” – 1796 de persoane. Aici locurile sunt ocupate 100% pana in 23 ianuarie inclusiv. Capacitatea de vaccinare a acestui centru este de 240 de persoane pe zi. Si la Sebes, Cugir, Blaj…

- Stația de pompieri Cimpeni a intervenit, joi dimineața, pentru localizarea și stingerea unui incendiu, in satul Daroaia, comuna Roșia Montana. Este vorba despre o magazie de lemne, in interiorul careia era improvizata o afumatoare. Au ars circa 28 de metri patrați din constucție, informeaza ISU Alba.…

- Pana la data de 30 decembrie 2020, in județ au fost depistate 12277 de persoane confirmate pozitiv, 11140 de persoane vindecate și 322 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 581 de probe (279 la DSP si 302 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 140566.…

- Solidaritate! Acesta este cuvantul care ar trebui sa ne caracterizeze pe toți in aceste vremuri dificile. Doar impreuna, responsabili și solidari, vom reuși sa invingem pandemia. Din fericire, in aceasta perioada, tot mai mulți albaiulieni sunt alaturi de noi pentru a sprijini lupta cu pandemia COVID…

- Ca in fiecare an, Moș Craciun are nevoie de ajutoare de nadejde pentru a ajunge la toți pacienții cu scleroza multipla din Alba. Astfel, cei care doresc sa faca o fapta buna in apropierea sarbatorilor de iarna, pot face donații catre Asociația SM Speromax Alba, care mai departe va distribui cadourile…

- Joi, 12 noiembrie 2020, in cadrul Galei Excelenței Alphega, au fost premiate reușitele celor peste 600 farmacii independente existente la nivel național. Evenimentul, desfașurat on line, a consemnat și meritele farmaciei Vichi Farm din Alba Iulia, care a primit o disticție la categoria „Impact in comunitate”,…

- Pana la data de 10 noiembrie 2020, in județ, au fost inregistrate 6813 persoane depistate pozitiv, 4062 de persoane vindecate și 182 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 962 de probe, (478 la DSP si 484 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 109722. In…