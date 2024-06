Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Targului de carte ,,Gaudeamus – Radio Romania’’, primarul Constantin Toma a lansat ,,Kaizen in administrația publica – O reforma necesara in Romania’’, o carte care vorbește despre experiența Primariei Municipiului Buzau, acumulata in ultimii șapte ani, in aplicarea managementului Kaizen…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a votat in aceasta dimineața, la ora 8.00, la Liceul de Arte. El a venit insoțit de soția sa, Rodica, de premierul Marcel Ciolacu, și de președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, senatorul Lucian Romașcanu, candidatul PSD Buzau la…

- Cu o educație solida și cu experiența administrativa, primarul Ionuț Milea s-a dovedit a fi cea mai buna soluție pentru dezvoltarea și progresul orașului Nehoiu. Datorita capacitații sale de a implementa proiecte complexe și angajamentului fața de comunitatea locala, acesta se prezinta drept un candidat…

- Pasionatii de produse artizanale si de gastronomie sustenabila și-au dat intalnire la Buzau, pentru ca aici a avut loc, in premiera, „Conferinta Slow Food Romania”. Sufletul evenimentului a fost, bineințeles, fondatorul Comunitatii Slow Food Buzau, Thorsten Kirschner, care a afirmat in deschiderea evenimentului…

- Karaoke, program muzical cu melodii vechi, stiluri diferite și artiști buzoieni! Așa și-au stabilit membrii cunoscutei trupe Undercover sa finalizeze fiecare saptamana, in masura timpului lor disponibil, alaturi de iubitorii muzicii bune, intr-o locație din Buzau unde se canta mereu karaoke. „Am deschis…

- Primarul municipiului Buzau, social-democratul Constantin Toma, susține ca l-ar vota pe liberalul Nicolae Ciuca la prezidentiale, daca partidul va decide acest lucru. Toma spune ca l-ar vota pe Nicolae Ciuca la prezidentiale, daca partidul va decide. El a declarat ca daca alianța PSD-PNL va functiona…

- Campania pe retelele de socializare continua sa fie, pentru cei care se situeaza pe partea Opozitiei, nisa de comunicare, la indemana, cu electoratul. Primarii, pentru ca sunt in exercitiul functiunii, au la indemana, gratie si unei conjuncturi favorabile in ce priveste finantarea multora dintre proiectele…

- Doua eleve ale Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” s-au calificat la etapa naționala a olimpiadelor de Romana și Biologie. Este vorba despre Daria Scoruș, eleva in clasa a XII-a F, calificata la etapa naționala a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana și despre Alexia Cazan, eleva in clasa…