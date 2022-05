Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Bogdan Licu și senatoarea Iulia Scantei au fost numiți, marți, judecatori la Curtea Constituționala din partea Camerei Deputaților, respectiv a Senatului. Cei doi sunt numiți pentru un mandat de 9 ani. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca și el o numire pentru CCR. Bogdan Licu a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, prestatorul casnic, adica acea persoana care munceste in alta gospodarie, va primi tichete de activitati casnice, valoarea unui tichet fiind de…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a anuntat, joi, Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- MApN face precizari cu privire la afirmațiile purtatorului de cuvant al Ministerului Rus al Apararii, de miercuri, prin care se acrediteaza ideea ca pe teritoriul Romaniei ar fi fost relocate aeronave de lupta ucrainene, care astfel „nu iau parte la confruntari”. Și Vasile Dincu a reacționat. „Afirmația…

- Deputatul social-democrat, Dan Șlincu a anunțat ca astazi plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta va ramane sa lucreze in domeniul in care a activat pe perioada nedeterminata.

- Marti este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca starea de alerta impusa de pandemia de coronavirus nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie, avand in vedere ca…

- Liderii coalitiei de guvernare au semnat au semnat o declaratie comuna prin care PSD, PNL, UDMR si grupul parlamentar al Minoritatilor Nationale condamna ferm „invadarea si agresiunea armata” de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei, a anunțat astazi, 24 februarie, președintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, vineri, 11 februarie, impreuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, a anuntat Administratia Prezidentiala, citata de Agerprres. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale,…