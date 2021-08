Două aeronave ale Forţelor Aeriene Române intervin în Macedonia de Nord, afectată de incendii Doua aeronave din dotarea Fortelor Aeriene Romane decoleaza, sambata, din Baza 90 Transport Aerian, cu destinatia Skopje, Macedonia de Nord, pentru a actiona in sprijinul fortelor de interventie din aceasta tara, afectata de incendiile de padure manifestate in ultimele zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis, sambata dimineata, o hotarare in acest sens. Potrivit MApN, cele doua aeronave – un C-27 J Spartan configurat pentru stingerea incendiilor si un C-130 Hercules pentru sprijin logistic – sunt deservite de 15 militari (piloti, personal navigant si personal auxiliar). “Avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla sub cod portocaliu de canicula, dar și sub cod galben de vreme instabila și furtuni. In ultimele 24 de ore, ploile au facut ravagii in țara, iar o comuna din Alba a fost „maturata” de viitura. Casele au fost inundate, drumurile au fost blocate și distruse, iar mai multe mașini au fost…

- Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era, la finele lunii aprilie 2021, de 430.154, acestea avand o pondere de 34,3% in total actionari sau asociati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- Pana astazi, 31.155 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 07.06.2021 (10:00) – 08.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 277 de decese (146 barbați și 131 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,…

- Capitala si toate judetele raman in scenariul verde din punct de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in Alba, 0,34, in scadere fata de ziua precedenta, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (CGS). In Bucuresti continua scaderea ratei…

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.338 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.041.256 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 196 cazuri noi…

- Capitala si toate judetele tarii raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, reiese din datele transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In Bucuresti, rata de infectare este de 0,67 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara,…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic…