- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Angajatul unui eveniment ce se desfașura in Sectorul 1 a fost incatusat dupa ce a devenit violent cu oamenii legii. Trei persoane au ajuns la poliție, una fiind dusa apoi la spital, la cerere. In zorii zilei de sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2…

- Doi adolescenti s-au luat la bataie, in Constanta, din cauza unor neintelegeri referitoare la pista de biciclete, iar unul dintre ei a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, informeaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis ca politisti din cadrul Sectiei 1 au fost sesizati,…

- Politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta au desfasurat ieri o actiune pe raza de competenta, scopul fiind combaterea sederii ilegale a cetatenilor straini. Sapte cetateni straini au fost depistati in situatii ilegale. Potrivit unui comunicat al IGI, la data…

- Cristian Codreanu, directorul general al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau beneficiaza de protecție speciala dupa ce mașina sa de serviciu a fost incendiata. La doua saptamani distanța, au fost incendiate alte 9 mașini ale instituției. Anchetatorii cauta faptașii.…

- Dispariția a fost anunțata chiar de tatal femeii, care a relatat ca a lasat-o cateva minute singura an mașina și aceasta ar fi fugit, informeaza News.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat, sambata, ca politistii Sectiei 2 au fost sesizati, vineri seara, cu privire la disparitia…

- Joi, 15 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus continuarea urmaririi penale fața de un barbat de 40 de ani și o femeie de 42 de ani ambii din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de șantaj și camata. In fapt, in data de 31 august 2022, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata…

- Potrivit www.confidas.ro, compania a incheiat 6452 contracte de achizitii publice in valoare totala de 56.944.797,49 lei. Printre autoritatile contractante se afla Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Buradaldquo;, Consiliul Judetean Constanta, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…