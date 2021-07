Doua accidente similare. Unul in Mamaia, altul in Constanta. Ambele cu masini cu rotile in sus si cu victime

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la amiaza, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe DN 15E, in afara localitații Sabed. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km 21+805 m, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre doua autoturisme,…

- Peste 50 autoturisme au fost implicate, vineri dimineața, intr-o serie de accidente in lanț, pe Autostrada A2, pe sensul dinspre București catre Constanța, intre km 172 și km 183. A fost activat planul roșu de intervenție.La fața locului au acționat 20 de ambulanțe din București, Constanța, Ialomița…

- Accidente in lanț, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, ceea ce a produs blocaje și cozi uriașe. Din fericire nu au fost persoane ranite insa se circula cu dificultate, potrivit ziarului local Replica. Este cel mai aglomerat sfarșit de saptamana din acest sezon, iar aproape 100.000 de persoane…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, polițiștii constanțeni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Traian din localitatea Șipotele (dinspre Deleni catre Veleni).Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism a intrat in coliziune cu…

- Astazi, in jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs in comuna Miheșu de Campie, la intersecția DJ 151 cu DN 16. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre doua autoturisme,…

- In aceasta dupa-masa, in jurul orei 17.40, polițiștii au fost sesizați sa intervina la un accident rutier pe DN13 E60, intre localitațile Țigmandru și Nadeș. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km. 135+645 m, polițiștii au constatat faptul ca in evenimentul rutier au fost…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Mihai Viteazul din municipiu, soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat in calitate de conducator auto, un barbat, de 34 de…

- Un accident in care au fost implicate doua masini a avut loc luni in Constanta, in urma impactului autoturismele fiind proiectate intr-o groapa, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Constanta, luni dimineata, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia…