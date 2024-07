Stiri pe aceeasi tema

- Breteaua de coborarea spre DN 6 de pe autostrada A1, la kilometrul 494+236 (Remetea Mare) va fi inchisa luni, 8 iulie, pentru montarea de parapete pe rulouri. „Pana la finalizarea lucrarilor, in cursul zilei de luni, pentru ieșirea spre Timișoara, pe sensul Lugoj – Timișoara, se poate cobori prin nodul…

- Doi tineri au fost raniți intr-un grav accident produs pe autostrada A1, intre Lugoj și Timișoara. „Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Autostrada A1, Calea 1, km 478+600 m, sensul de deplasare Lugoj – Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra…

- Traficul de turism pe pista de biciclete care leaga Timișoara de Zrenjanin va putea fi acum dublat și de cel realizat pe Bega cu ambarcațiuni, Inspectoratul General al Poliției de Frontiera Romane, a aprobat trecerea graniței catre Republica Serbia, atat pe pista de biciclete, cat și pe apa pentru traficul…

- ASTAZI: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații ASTAZI: Restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. Se efectueaza lucrari de reparații Traficul rutier este restricționat miercuri, 8 mai 2024, pe autostrada A10, sensul de deplasare Sebeș-Turda,…

- Atentie, soferi In intervalul 08.05.2024 31.05.2024, va informam ca traficul rutier va fi restrictionat pe autostrada A2, in ambele sensuri de circulatie, intre kilometrii 12 000 si 14 100.Anuntul CNAIRAtentie, soferi In perioada 08.05.2024 ndash; 31.05.2024, traficul rutier va fi restrictionat pe autostrada…

- Restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș, pentru lucrari. Atenționari pentru șoferi Vineri, 19 aprilie sunt anunțate restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș. Sunt efectuate lucrari de reparații, potrivit CNAIR. Potrivit dispeceratului CNAIR, intre orele 08:15 – 19:00 se…