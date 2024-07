Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 24 iunie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 512 misiuni, cele mai multe dintre ele 219, fiind pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital a persoanelor cu afectiuni medicale. Potrivit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Jucu au fost solicitați, marți dupa-amiaza, sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe strada Principala din localitatea Sannicoara, comuna Apahida. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Sanicoara, comuna Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua echipaje SMURD, pompierii clujeni, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit un autocamion și doua autoturisme avariate. Intr-una dintre…

- Pompierii au avut in aceasta dimineața o intervenție la un accident rutier petrecut in localitatea Caianu Mic Nu au fost persoane incarcerate dar doua victime au primit ingrijiri medicale. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea…

- La locul producerii accidentului pompierii din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, echipata cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. La actiune a intervenit si un echipaj cu o ambulanta tip C apartinand…

- Nr.19 din 29 aprilie 2024 BULETIN INFORMATIV Pompierii ialomiteni au fost prezenti la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local.Interventia in cazul accidentelor rutiere, stingerea incendiilor,…

- Pompierii sibieni intervin de urgența la un accident rutier pe A1 la un accident rutier in care sunt implicate mai multe mașini. Din primele informații exista o victima incarcerata și alte doua victime care au nevoie de asistența medicala. A fost chemat și elicopterul SMURD.