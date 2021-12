Două accidente au avut loc simultan în județul Iași Politistii rutieri au fost obligati si formeze doua echipe de agenti in acelasi timp pentru a investiga cauzele a doua accindete care au avut loc simultan ude . Un prim incident rutier a avut loc la intrarea in Vladeni. Un sofer a intrat intr-uh cap de pod. In urma coliziunii, soferul a fist grav ranit diind transportat cu Ambulanta la spital . Al doilea accident a avut loc la Carlig, in care un sofer a pierdur controlul volanului si a intat in parapetii de pe marginea drumului. In ambele cazuri, politistii fac cercetari pentru a se stabili in ce conditii au avut loc accidentele. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din localitatea vasluiana Stancașeni a fost gasit sambata dimineața intr-o padure in stare grava, prezentand o plaga taiata la nivelului gatului, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanța (SAJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Daniel Ungureanu, barbatul…

- Pe filmare se observa pietonul care circula pe marginea drumului. Imaginile arata ca mașina nici macar nu a incetinit, semn ca nu a vazut barbatul care se afla pe carosabil, desi drumul era iluminat.Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar politistii au organizat mai multe filtre in zona, pentru…

- Un barbat din Vladeni, județul Dambovița, este acuzat ca a ingropat o grenada și un pistol in gradina mamei sale, pentru a-și salva prietenul, care se filmase cu armanentul și postase inregistrarea pe rețelele de socializare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dambovița,…

- Mai multe mașini au fost distruse, inclusiv cele ale polițiștilor care au intervenit sa aplaneze conflictul. A fost nevoie de intervenția mascaților care au tras și cateva focuri de arma. Șase persoane au fost reținute. Cearta a pornit intre doua familii, mai exact intre verii primari care au vrut sa…

- Acțiune a IPJ Alba: Peste 250 de elevi din județul Alba au discutat cu polițiștii de la prevenire și siguranța școlara despre bullying Acțiune a IPJ Alba: Peste 250 de elevi din județul Alba au discutat cu polițiștii de la prevenire și siguranța școlara despre bullying In saptamana care se incheie,…

- De la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, Romania a imunizat aproape 5,8 milioane de persoane , iar pe primul loc in topul vaccinarii anti-COVID se afla comuna Dumbravita, judetul Timis, cu un procent de 54,5%, conform datelor publicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților de…

- Accidentul a avut loc pe soseaua principala, in apropierea liceului din Ovidiu. Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, judetul Constanta. Din primele informatii un copil a fost ranit. Accidentul a avut loc pe soseaua principala, in apropierea liceului din Ovidiu. Potrivit…

- Evenimentul s-a petrecut în urma cu câteva zile, în 18 septembrie, în Florești, unde un echipaj care patrula pe strada Tineretului, în jurul orei 19:45, ar fi fost amenințați cu o secure și alte acte de violența de catre o persoana.…