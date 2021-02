Dotările esenţiale pentru autoturismul tău Echiparea unei masini de oras este usor diferita fata de echiparea unei masini pregatita pentru drum lung, dar multe dintre accesoriile necesare sunt aceleasi, si le facem o trecere in revista chiar acum. Acte Pe lista documentelor pe care trebuie sa le ai in masina pentru a te afla cu ea, in legalitate, pe drumurile publice, se numara: actul tau de identitate si permisul de conducere si certificatul de inmatriculare al masinii, insotit de certificatul de inspectie tehnica periodica. In certificatul de inmatriculare al masinii trebuie mentionata perioada de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje de pompieri au intervenit azi, 23 ianuarie, pentru a ridica o mașina cu doua femei care a alunecat pe o coasta de pe marginea drumului în Cluj-Napoca. Pâna la venirea echipajelor femeile s-au autoevacuat, iar prabușirea mașinii…

- Politistii Biroului Rutier Ramnicu Sarat au retinut 3 barbați, banuiți de tentativa la inșelaciune, uz de fals, complicitate la fals informativ, complicitate la fals intelectual, fals informatic, fals intelectual.

- Șoferii care sunt prinși ca nu au mașina echipata cu anvelope de iarna risca sa ramana fara certificatul de inmatriculare și sa primeasca o amenda intre 1.305 și 2.900 de lei, potrivit ordonanței de urgența nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile...

- Un șofer incepator care rula cu viteza a fost urmarit mai bine de 30 de km de un echipaj de polițiști din Nasaud, informeaza Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Nasaud. Acesta a fost prins de oamenii legii și s-a ales cu dosar penal. ”Ieri, 13 decembrie, in jurul orei 13.00, un echipaj din cadrul…

- Documente necesare pentru radierea auto in 2021 Pentru radierea unui automobil avem nevoie de minimum zece documente care trebuie prezentate la Serviciul Public Comunitar Direcția Permise și Inmatriculari Auto. In primul rand trebuie completata o cerere de radiera auto, se gasește un formular tipizat…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) permite plata prin intermediul site-ului a contravalorii pentru permisul de conducere, certificatul de inmatriculare si a autorizatiei de circulatie provizorie.Potrivit unui comunicat de presa al DRPCIV plata se poate efectua…

- Doua persoane au fost ranit ieri, in Ialomita, dupa ce o tanara, in varsta de 22 de ani, a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea. Autoturismul a pus la pamant 3 copaci dupa care s-a rasturnat.

- Ieri, in jurul orei 8.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un conducator de 62 de ani, din comuna Cașeiu, care se deplasa cu autoturismul pe strada Avram Iancu din municipiul Dej, avand certificatul de inmatriculare expirat. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…