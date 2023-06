Dotări pentru Școala Gimnazială Avram Iancu din Zlatna: Licitația, lansată în SEAP Dotari pentru Școala Gimnaziala Avram Iancu din Zlatna: Licitația, lansata in SEAP Dotari pentru Școala Gimnaziala Avram Iancu din Zlatna: Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lansat in SEAP o licitație pentru achiziția de dotari pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Avram lancu, oras Zlatna”. Valoarea totala estimata a investiției este de 45.076,88, fara TVA. Denumirea achiziției: – Șine pentru perdele – […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea a doua drumuri de exploatație agricola in comuna Horea: Licitația de aproape 7 MILIOANE de lei a fost lansata in SEAP Modernizarea a doua drumuri de exploatație agricola in comuna Horea: Licitația de aproape 7 MILIOANE de lei a fost lansata in SEAP Primaria comunei Horea a lansat recent,…

- Peste 3.6 milioane de lei pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Cunța: Licitația, lansata in SEAP Peste 3.6 milioane de lei pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Cunța: Licitația, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Creșa moderna, cu 40 de locuri pentru copii, la Zlatna. Licitația a fost lansata de CNI. Care este valoarea investiției Cetațenii din orașul Zlatna vor beneficia in curand de o creșa moderna, cu o capacitate de 40 de locuri, printr-o investiție de peste 10,8 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții…

- Peste 9.3 milioane de lei pentru modernizarea strazilor din Calnic: Licitația, lansata in SEAP Peste 9.3 milioane de lei pentru modernizarea strazilor din Calnic: Licitația, lansata in SEAP Primaria Calnic a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor…

- Proteze și implanturi ortopedice pentru Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia: Licitația de peste 18 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Proteze și implanturi ortopedice pentru Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia: Licitația de peste 18 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Spitalul Județean de Urgențe…

- Dotari și aparatura pentru Biblioteca Municipala Blaj: Licitația de aproape 700.000 de lei, lansata in SEAP Dotari și aparatura pentru Biblioteca Municipala Blaj: Licitația de aproape 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Primaria Abrud cumpara dotari pentru Centrul Recreativ din cladirea fostei Biserici Unitariene: Licitația, lansata in SEAP Primaria Abrud cumpara dotari pentru Centrul Recreativ din cladirea fostei Biserici Unitariene: Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Abrud a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Dotari moderne la Școala Lucian Blaga din Ocna Mureș: Licitația, lansata in SEAP Dotari moderne la Școala Lucian Blaga din Ocna Mureș: Licitația, lansata in SEAP Primaria orașului Ocna Mureș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru reabilitarea și modernizarea…