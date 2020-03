Stiri pe aceeasi tema

- O studenta in anul II la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost diagnosticata de catre medicii Spitalului de Boli Infecțioase cu coronavirus. Nu se stie inca de unde ar fi putut lua virsul, insa aceasta a confirmat medicilor ca a fost vineri la mai multe cursuri…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași intra in alerta. Noaptea trecuta noua pacienți au fost confirmați pozitiv in urma testelor efectuate in unitatea medical de primiri urgențe. Majoritatea sunt din județ, iar in total in spital sunt internați 25 de pacienți infectați cu…

- „Brașovul Pregatit” este apelul lansat de Fundația Comunitara Brașov, in contextul COVID-19, alaturi de conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, care se afla in prima linie și lupta pentru viața persoanelor infectate cu noul coronavirus. Pana in acest moment, s-au strans 48.356 lei din…

- Un nou caz suspect de infecție cu COVID-19, in Alexandria in Eveniment / on 16/03/2020 at 22:16 / Un cetațean italian care locuiește in Alexandria a fost testat pentru infecția cu COVID-19, dupa ce luni dupa amiaza s-a simțit rau, iar familia a anunțat autoritațile. Barbatul se afla in izolare la…

- Gest inedit al suporterilor de la Peluza Sud fata de personalul medical al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova care trateaza deja primii pacienti afectati de Covid-19 din Oltenia.

- De la o zi la alta, situația privind persoanele aflate in izolare la domiciliu, in carantina sau chiar suspecte se modifica in județul Bistrița-Nasaud. Daca marți erau trei persoane in carantina și una internata in spital, miercuri sunt doua persoane in spital și alte cinci in carantina. De asemenea,…

- Prof. dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli infectioase a oferit noi detalii despre cei doi pacienti suspecti de coronavirus. Managerul institutiei a tinut sa faca unele precizari legate de starea de sanatate a pacientilor ”In ultimele 24 de ore au venit doi pacienti suspecti. Amandoi au…

- Analizele efectuate in laboratorul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara pentru toti cei 11 suspecti de coronavirus sunt negative, a declarat duminica managerul spitalului, dr. Voichita Lazureanu, intr-o conferinta de presa. Potrivit acesteia, este vorba despre cinci pasageri si…