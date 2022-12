Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea de echipamente de protecție, 2 loturi, in vederea creșterii capacitații de gestionare a crizei COVID-19. Valoarea totala estimata a contractului este de 193.500 de lei, fara TVA. Spitalul…

- Primaria Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția de autobuze electrice pentru transportul urban și stații de incarcare cu montare și punere in funcțiune, in cadrul proiectului „Transport public ecologic in Municipiul Aiud”. Valoarea totala estimata…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de echipamente de joaca pentru pentru obiectivul de investiție “extindere, reabilitare și dotare creșa la nivelul municipiului Blaj”. Valoarea totala estimata este de 22.000 lei, fara TVA. In…

- Lucrari de intreținere a canalelor din cadrul unei amenajari de desecare gravitaționala, langa Aiud. Licitație, lansata de ANIF Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare (ANIF) a lansat luni, 3 octombrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrari de intreținere in…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția de servicii de elaborare documentații tehnico economice privind creșterea eficienței energetice a cladirilor spitalului municipal Blaj. Valoarea totala estimata a contractului este de…

- Lucrari de creștere a eficienței energetice la cladirile Spitalului Municipal Blaj: Licitația, lansata in SEAP Lucrari de creștere a eficienței energetice la cladirile Spitalului Municipal Blaj: Licitația, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Spitalul Municipal Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea de echipamente de protecție, 3 loturi, in vederea creșterii capacitații de gestionare a crizei COVID-19. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.485.426,20 de lei, fara TVA.…

- Echipamente de protecție COVID pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud: Licitația, lansata in SEAP Echipamente de protecție COVID pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud: Licitația, lansata in SEAP Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o…