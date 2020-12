Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui parteneriat dintre Consiliul Judetean Dambovita si HeidelbergCement Romania a fost finalizata o investitie importanta pentru zona montana a judetului, in valoare de aproximativ 3,7 milioanelei.Este vorba despre podul pe DJ 714A, Moroeni -Pucheni – Valea Brateiului, km 7+600, investitie…

- Consiliul Judetean Dambovita a initiat un parteneri-at intre Judetul Dambovita si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.La initiativa presedintelui Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, in cadrul sedintei ordinare de consiliu judetean de luni, 21 decembrie 2020, a fost…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, invita publicul sa sarbatoreasca Ziua Nationala a Romaniei printr-o incursiune in istoria judetului Dambovita, oferind accesul gratuit marti, 1 decembrie 2020, la muzeele din Targoviste si in cadrul Ansamblului…

- Presedintele CJD, Corneliu Stefan, alaturi de vicepresedintele Luciana Cristea, administratorul public al judetului, Cristian Avanu si directorul Directiei Infrastructura Locala, Vasile Dinu s-a intalnit cu Mihai Petrescu, directorul societatii, al carei actionar unic este Consiliul Judetean Dambovita.In…

- Ministerul Sanatatii demareaza marti, 24 noiembrie 2020 procesul de repartitie a candidatilor admisi la concursul de intrare in Rezidentiat, sesiunea din 15 noiembrie 2020.Timp de patru zile, pana in data de 27 noiembrie 2020, toti candidatii care au obtinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe…

- Vremea buna inca le mai permite constructorilor sa lucreze de zor la proiectele ce vizeaza modernizarea drumurilor judetene din judet, investitii derulate de Consiliul Judetean Dambovita.Marti seara, se lucra in forta pe DJ 711 Baleni – Dobra – Finta – Bilciuresti -Cojasca. Acest tronson de drum face…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, continua, sub genericul Comori in obiectiv, seria de expuneri lunare a obiectelor descoperite pe cale arheologica si intrate in patrimoniul cultural national mobil.nelele sigilare pe care am ales sa le expunem…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, a inaugurat, sub genericul „Comori in obiectiv”, seria de expuneri lunare a obiectelor descoperite pe cale arheologica si intrate in patrimoniul cultural national mobil.Primul obiect ales este un Lacrimariu descoperit…