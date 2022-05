Dotarea Forțelor Navale ale României întârzie nepermis de mult. Părerea generalului în rezervă Virgil Bălăceanu Fostul comandant de forțe terestre in Dobrogea, generalul in rezerva Virgil Balaceanu, atrage atenția ca dotarea Forțelor Navale ale Romaniei intarzie nepermis de mult. In actualul context din Ucraina și de la granița de sud est a Romaniei și cu dotarea extrem de precara a Forțelor Navale, Dobrogea este vulnerabila, atrage atenția fostul reprezentant al Romaniei la NATO, care a comentat situația din Ucraina, la Europa FM. „Dobrogea este o poarta extrem de importanta pentru Romania, care este punctul geo-strategic cel mai vulnerabil legat de situația actuala dar mai ales de modul cum vor evolua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

