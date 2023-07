Stiri pe aceeasi tema

- #dosztoievskij [email protected]/reTurn, spectacolul Companiei de teatru independent Arte-Factum, va fi prima premiera teatrala in Pepiniera 1306 din centrul Timișoarei. Eseu teatral despre conștiința, montarea regizorului Levente Kocsardi recompune din monologurile personajelor principale ale romanului „Crima și…

- Dubla crima in Timișoara. Polițiștii au intocmit portretul robot al criminalului si cer in ajutorul populatiei pentru identificarea si capturarea acestuia. Ar fi vorba despre un barbat cu varsta cuprinsa intre 30 și 35 de ani cu o inalțime de aproape 1,80 de metri cu parul brunet și nebarbierit.Anchetatorii…

- Bacalaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii, iar candidatii au putut opta pentru una dintre cele zece discipline prevazute in metodologie, scrie news.ro.Balacaureatul continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii. CITESTE SI Crima…

- Proiectul pe care Teatrul Național din Timișoara l-a imaginat și pe care il construiește pentru anul Capitalei Europene a Culturii il definește ca teatru de atitudine, ca voce a tuturor, indiferent de categoriile decise de societate. Din aceasta perspectiva, joi seara, Teatrul Național a marcat un moment…

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Este a treia tentativa de sinucidere, la Timisoara, in aceasta saptamana. „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara pe…

- Teatrul de Comedie anunța premiera oficiala a spectacolului CASATORIA de N.V. Gogol, traducerea Bogdan Budeș, regia Andrei și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, muzica originala Mihai Dobre. Pictura folosita pentru afiș aparține lui Sorin Ilfo

- La cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru din Timisoara – TESZT organizat de teatrul maghiar timișorean „Csiky Gergely”, care incepe duminica, 21 mai, pe langa cele doua spectacole puse in scena de teatrul gazda și cele 24 de spectacole care vor fi prezentate in cele opt zile ale…