Dostoievski: Omenirea se va reînnoi în grădină și cu grădina se va îndrepta - iată formula "Gradina va fi. Amintiți-va de cuvintul meu macar și peste 100 de ani și amintiți-va... Omenirea se va reinnoi in gradina și in gradina se va indrepta - aceasta este formula. ... dar numai ca toți trebuie sa aiba pamint, iar copiii nu trebuie sa se nasca pe trotuar... Și fabrica este un lucru legitim. Dar fie ca fiecare lucrator de la fabrica sa știe ca are undeva o gradina, sub soarele auriu, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

