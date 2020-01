Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 50 de ani, care și-a injunghiat mortal soția, director medical la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, a fost arestat preventiv.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț au cerut arestarea preventiva pentru barbatul care și-a ucis soția in cabinetul unde aceasta lucra,…

- Situație mai puțin obișnuita inregistrata in municipiul reședința de județ. Maria Romașcanu, soția celui cunoscut in oraș drept „Lulu”, decedat in 2013, a reușit sa intre in proprietatea unei bucați din curtea Liceul Tehnologic Special Sfantul Stelian care se afla sub tutela Consiliului Județean Botoșani.…

- Peste o suta de grefieri au protestat, miercuri, la Targu-Jiu, fata de proiectul de lege care priveste abrogarea pensiilor de serviciu. Aceștia au ieșit pe scarile Palatului Justiției și și-au exprimat nemulțumirile. La scurt timp, reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj…

- Aurel Andrei Neacșu, un șofer roman de TIR in varsta de 35 de ani, a primit o amenda de 2,17 milioane euro dupa ce a fost prins transportand 5,2 tone de țigari de contrabanda, informeaza Digi 24, care citeza NordLittoral.Barbatul a fost oprit la un control in Coquelles, in nordul Franței, și nu a putut…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat, miercuri, o sentinta definitiva intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. In acest dosar, procurorii DIICOT au retinut ca inculpatii au facut comert ilegal cu zahar si alte marfuri prin intermediul a 24 de firme. Instanta a admis apelurile inculpatilor…

- Instanța britanica a respins recursul facut de Vlad Luca Filat, fiul fostului premier al Republicii Moldova, Vladimir Filat, împotriva deciziei prin care i-a fost confiscata suma de aproape 500.000 de lire, care ar proveni din activitați ilegale, scrie Unimedia, care citeaza un comunicat al Ambasadei…

- Femeia de 27 de ani, din Balteni, acuzata ca ar fi injunghiat un barbat in ficat, ramane in arest, in timpul procesului de la Tribunalul Gorj. Instanța a verificat, miercuri, masurile preventive dispuse in acest caz. „Mentine masura arestului preventiv privind pe inculpata BCM, in prezent…

- Cei doi sunt Daniel Lica Avatajitei (20 de ani - foto) si Octavian Constantin Popescu (17 ani), ambii din Iasi. In noaptea de 27 spre 28 octombrie, cei doi tineri au patruns in sediul Orange prin fortarea usii si au sustras opt telefoane mobile si doua tablete. Anchetatorii au recuperat partial bunurile…