- Procurorii DNA iși argumenteaza acuzațiile in dosarul vaccinurilor anti-Covid, in care Florin Cițu, Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila sunt cercetați pentru abuz in serviciu și complicitate la abuz in serviciu, pe faptul ca cei trei, care erau prim-ministru, respectiv miniștri ai Sanatații, au aprobat…

