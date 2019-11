Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei anunța, joi, ca inca patru persoane au fost reținute in cazul crimei din Piața Constituției, de la sfarșitul lunii septembrie, trei dintre ele fiind plasate in arest preventiv. In cauza sunt in spatele gratiilor in total 11 persoane. Poliția Capitalei a anunțat, joi, ca au fost facute…

- In cazul padurarului care a fost impuscat mortal in judetul Maramures anchetatorii exclud implicarea mafiei lemnului. Doua persoane prezente la locul incidentului au fost testate cu poligraful, rezultatele fiind asteptate in cursul saptamanii viitoare. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT. "Am fost informati in aceasta dimineata…

- Romica Potorac, directorul Institutului Național de Criminalistica, a dat detalii cu privire la osemintele din cazul Caracal, subliniind ca pe oasele recente nu se poate face proba cu carbon pentru a evidenția vechimea oaselor, anunța antena3.ro.„Daca ne referim strict la osemintele gasite…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, este audiat joi la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul penal deschis ca urmare a neregulilor de la interventia in cazul rapirii Alexandrei, adolescenta disparuta in data de 24 iulie. Zavoianu…

- Dosarul a fost inregistrat miercuri la Judecatoria Aiud, potrivit informatiilor postate pe portalul instantei. Un barbat de 43 de ani, din comuna Stremt, a fost retinut de politisti in 30 iulie, dupa ce si-a batut propriile fetite cu biciul, victimele, care au varstele de 6,8 si 11 ani prezentand…