- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 3 au decis, miercuri, plasarea in arest la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, a celor doi angajati de la Institutul „Victor Babes” acuzati de ucidere din culpa in legatura cu tragedia din aprilie, cand au murit trei pacienti internati in unitatea mobila…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri retinerea a doua persoane pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul tragediei de la Institutul "Victor Babes", in care trei pacienti au decedat. Este vorba de un instalator si seful Serviciului Tehnic al spitalului.…

- Doi angajați ai Spitalului „Victor Babeș” au fost reținuți de catre procurori, pentru ucidere din culpa, in cazul tragediei produse in aprilie la Institutul „Victor Babes” din Bucuresti, unde trei pacienti infectati cu COVID au murit dupa o defectiune la TIR-ul ATI. Purtatorul de cuvant al Tribunalului…

- S-au dispus doua rețineri in cadrul anchetei ce vizeaza tragedia de la Institutul ”Victor Babeș” din Capitala, din luna aprilie, soldate cu decesul a trei pacienți aflați in TIR-ul ATI – Unitatea Mobila de Terapie Intensiva – amplasat in curtea unitații spitalicești. Doua persoane au fost reținute,…

- Dat afara de fostul primar Decebal Fagadau in 2018, fostul sef al Directiei Relatii Internationale din primarie, Liviu Patrascu a dat in judecata primarul municipiului Constanta Patrascu si a cerut in instanta drepturile salariale restante Magistratii au respins cererea formulata de reclamant in contradictoriu…

- Liviu Dragnea nu scapa de detenția de la Penitenciarul Rahova. Judecatorii au respins cererea de eliberare condiționata a fostului lider PSD. Judecatoria Sectorului 5 a respins cererea lui Liviu Dragnea de liberare condiționata. Decizia poate fi contestata la Tribunalul București. Magistrații sunt de…

- Ancheta deschisa in urma tragediei care a avut loc, luni seara, de la Institutul „Victor Babes” a fost preluata de Parchetul Tribunalului Bucuresti. Marți vor avea loc mai multe audieri la Poliția Capitalei in acest caz. Vor fi audiați mai mulți angajați ai spitalului. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Continua audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis in rem dupa ce trei pacienți au murit in TIR-ul de terapie intensiva de la Spitalul „Victor Babeș” din București. Printre persoanele audiate se...