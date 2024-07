Dosarul tragediei de la Oprisita stã departe de masa judecãtorilor INEXPLICABIL…Chiar daca au trecut mai bine de doi ani de la tragedia de la Oprisita, in urma careia un adolescent si-a pierdut viata si alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital, procesul soferului vinovat ramane suspendat in aer si nici acum nu a avut loc macar un termen de judecata. In schimb, […] Articolul Dosarul tragediei de la Oprisita sta departe de masa judecatorilor apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU… Adus, inca o data, in fața judecatorilor de drepturi și libertați pentru verificarea masurii privative de libertate, expertul Radu Judele, complicele lui Dumitru Buzatu la mita de 1,25 milioane de lei, a cerut judecatorilor permisiunea de a pleca din țara. Ceva asemanator au ascultat și procurorii…

- Sara, nepoata lui Cosmos de la Iași, a murit fulgerator. Tragedia s-a petrecut in Pacureț, zilele trecute. O rafala de vant a pus la pamant un zid de BCA. Copila a fost surprinsa sub daramaturi și a murit in scurt timp. Polițiștii incearca acum sa afle daca este cineva vinovat de producerea tragediei.…

- Dupa ce din gestiunea unui padurar s-a furat ca din codru, Romsilva incearca sa-și recupereze macar paguba. De la dispariția lemnelor au trecut 13 ani, in care cercetarile penale nu au dus la niciun rezultat. Nici cauza civila nu a primit pana acum o soluție favorabila Romsilva din partea judecatorilor.…

- UPDATE 9.30: Nici dupa 10 ore de la izbucnirea incendiului, pompierii militari nu au reușit sa stinga incendiul izbucnit la FNC-ul lui Bogos. Conform declarațiilor purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, intervenția va fi una de durata și vor ai trece multe ore pana la lichidarea dezastrului. Militarii…

- AMANARI… Pretul tragediei de la Vetrisoaia, in care a murit fostul sef de post Marius Nitica, precum si unul dintre prietenii sai, Ionut Mazdrag, pare greu de stabilit, caci instanta Judecatoriei de la Husi a dispus ieri a patra amanare a propuntarii in dosarul in care trebuie sa decida valoarea despagubirilor…

- Colectarea selectiva a deșeurilor pare sa fie o sarcina prea grea pentru administrațiile locale. Primaria comunei Costești a fost amendata de Garda de Mediu pentru ca deșeurile reciclabile stranse in localitate se ridica abia la un sfert din limita legala. Incercarea primariei de a obține transformarea…

- SUCCES… Unirea Dodești a invins-o pe FC Ghergheleu cu 3-1 și a reaprins lupta pentru al doilea loc direct promovabil. Echipa antrenata de Marius Butcaru urca pe poziția a doua, cu 19 puncte, iar in acest moment este pe loc de promovare automata. Batalia pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic…

- Judecatoarea care l-a lasat liber pe Dumitru Buzatu face o gafa impardonabila din postura de președinte la BEC Ferești DREPT LA REPLICA… Am fost trași de urechi de conducerea Tribunalului Vaslui pentru ca am indraznit sa spunem ca un magistrat al acestei instituții, trimis intr-un Birou Electoral de…