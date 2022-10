Dosarul Tony Blair a fost clasat de DNA, potrivit ordonanței de clasare consultate de G4Media.ro. In acest caz, fostul premier Victor Ponta și fostul deputat Sebastian Ghița erau inculpați de catre DNA Ploiești inca din 2016 pentru folosirea influenței de lider de partid in scopul obținerii de foloase necuvenite și spalare de bani. Cei doi au fost plasați chiar sub control judiciar. DNA Ploiești sustinea ca fostul presedinte al PSD, Victor Ponta, si-ar fi folosit autoritatea de lider de partid pentru a-l pune pe amicul lui, omul de afaceri din Ploiesti, Sebastian Ghita, pe un loc eligibil la alegerile…