- TRAGEDIE… Un barbat de aproximativ 20 de ani a murit intr-un accident rutier petrecut in aceasta dimineata pe drumul spre schitul din comuna Bogdanita. Accidentul a fost sesizat la 112, la orele 7.25. Tanarul, D.O., a intrat cu masina marca Opel intr-un copac, pe raza localitatii Coroiesti, comuna…

- TRAGIC… Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit in aceasta dimineata cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare si un echipaj specializat, la un accident rutier produs in localitatea Ciocani, comuna Ciocani. Accidentul a fost anuntat la 112 la orele 7.03, de un barbat…

- Soarta a fost nemiloasa cu doi romani morti intr-un accident infiorator in Germania. Soferul, un tanar de 32 de ani, a circulat cu viteza pe contrasens si s-a ciocnit de o alta masina. In total, patru oameni au murit. Sute de salvatori au intervenit la locul tragediei. Accidentul a avut loc marti seara,…

- Tragedie in noaptea de miercuri spre joi – un tanar din Focșani, in varsta de 23 de ani, a murit lovit de tren. Accidentul a avut loc la aproximativ 1 km de Gara Focșani, in jurul orei 02:15, cand trenul IR 1756 Suceava – București l-a surprins și ucis pe tanar, conform unui comunicat transmis de Articolul…

- IMPRUDENTA… Accidentul s-a petrecut la iesirea din Vaslui spre Rediu. In accident au fost implicate un autoturismsi o caruta. In caruta se aflau doua persoane, iar in masina, o singura persoana. In urma coliziunii, doar carutasul a fost ranit si a fost transportat la spital. Acesta a suferit contuzii…

- A fost declansata o ancheta interna la Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, dupa ce un tanar in varsta de 34 de ani a murit in conditii suspecte. Depistat pozitiv la testul pentru COVID-19, Andrei Bogdan a fost intubat de medici pentru a i se putea administrat tratamentul. Dupa doua…

- ULTIMA ORA… In urma cu puțin timp, pe raza comunei Muntenii de Jos, a avut un accident de circulație in urma caruia o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, la fața locului, s-au deplasat echipaje de descarcerare ale pompierilor dar și o ambulanța pentru a acorda ingrijiri medicale victimei.…

- Un barbat a murit si alte sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in judetul Iasi. Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00, pe raza comunei Letcani, pe DE 583. Soferul unui TIR cu volan pe dreapta Articolul…