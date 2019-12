Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministu al Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns la DNA Timișoara, pentru a fi audiat. Surse judiciare spun ca fostul ministru a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad, anunța MediafaxIntrebat la intrarea in sediul DNA Timișoara de ce l-au chemat procurorii,…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a prezentat, vineri, la DNA Timisoara, pentru audieri, in calitate de martor, in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II. Potrivit unor surse judiciare, inaintea lui a intrat in audieri deputatul PSD Luminita Jivan, presedinte al PSD Caras Severin, in aceeasi…

- Luminita Jivan, presedintele PSD Caras- Severin, a ajuns vineri dimineața la sediul DNA Timisoara, pentru a fi audiata in dosarul mitei de la PSD Arad. Aceasta a declarat ca nu are nicio legatura cu presupusele șpagi primite.Citește și: Decizie FULGER: Ludovic Orban anunța ca Romania PLATEȘTE…

- Mihai Fifor și Razvan Cuc au fost chemați la DNA pentru a da explicații in dosarul șpagilor de la Arad.UPDATE ora 09.45 – Mihai Fifor, fost ministru al Apararii Naționale și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Vioricai Dancila, a ajuns la sediul DNA Timișoara. Fifor a evitat sa faca declarații,…

- Sefa filialei PSD Caras- Severin, deputatul Luminita Jivan, a sosit, vineri dimineata, la sediul DNA Timisoara, pentru a fi audiata de procurori in cazul spagilor adunate la DRDP Timisoara si al banilor care ajungeau la PSD Arad. La audieri a sosit si fostul secretar general al PSD, Mihai Fifor, fiind…

- Mihai Fifor și Razvan Cuc sunt citați vineri pentru a da explicații la DNA Timișoara. Foștii miniștri au fost chemați de procurori, in calitate de martori, in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au precizat surse judiciare, conform G4Media.Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost ridicat,…

- Mihai Fifor si Razvan Cuc sunt citați astazi la DNA Timișoara ca martori in dosarul șpagilor de la PSD Arad, in care procurorii au descoperit ca funcțiile erau imparțite pe bani, pana la cel mai de jos nivel. Cei doi au fost chemați de procurori ca martori in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au […]

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a comentat, marți seara, la Romania TV, stenogramele afacerii de la Arad, acolo unde sunt implicați trei parlamentari PSD. In inregistrari apare și numele sau, in discuțiile despre numirea in functia de sef al Departamentului Venituri din cadrul D.P.R.P.…