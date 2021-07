Dosarul şoferiţei care a accidentat mortal două fete în Capitala se întoarce la Parchet; nereguli în ancheta procurorilor Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au dispus, joi, retrimiterea la Parchet a dosarului in care o soferita este acuzata ca a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala, dupa ce procurorii au refuzat sa indrepte mai multe nereguli constatate de judecatori in rechizitoriu. Dosarul a fost inregistrat pe rolul instantei la sfarsitul lunii aprilie, iar la dezbaterile din camera preliminara, judecatorii au constat mai multe nereguli in rechizitoriu. "Constata neregularitatea actului de sesizare, rechizitoriu nr.1646/P/2021 din data de 28.04.2021 al Parchetului de pe langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 2 a decis joi reintoarcerea la parchet a dosarului in care era trimisa in judecata șoferița care in luna februarie a accidendat mortal doua fetițe, aflate pe trotuar, in cartierul bucureștean Andronache, relateaza Agerpres . Magistrații au stabilit ca procurorii nu au indreptat…

- Soferul de 19 ani, care a accidentat mortal un pieton in timp ce conducea sub influenta alcoolului, a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit IPJ Braila. “Urmare accidentului produs in localitatea Batogu, din judetul Braila, care s-a soldat cu decesul unui tanar in varsta de 27 de ani, revenim cu urmatoarele…

- Judecatoria Sectorului 2 a constatat neregularitatea rechizitoriului in cazul șoferiței care a ucis doua fete in accidentul provocat in cartierul Andronache din București și a cerut Parchetului sa inlature problemele și sa precizeze daca menține trimiterea in judecata, scrie Ziare.com , care citeaza…

- Tanarul in varsta de 22 de ani, din Ulma, care a accidentat mortal un pieton dupa ce a scapat de sub control mașina pe care o conducea, fiind sub influența bauturilor alcoolice, a fost arestat preventiv 30 de zile de judecatori, in urma propunerii Parchetului de pe langa Judecatoria ...

- Șoferita care a accidentat mortal, la finalul lunii februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.

- La aproape doua luni de la tragedia din cartierul bucureștean Andronache, cand doua fete – in varsta de 6 și 20 de ani – au sfarșit dupa ce au fost lovite de o mașina scapata de sub control, s-a aflat ca șoferița va ajunge in fața instanței. Totul dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria […] The post…

- Femeia care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, a informat Agerpres . Șoferița de 56 de ani este acuzata de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor…