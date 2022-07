Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Galați s-a pronunțat definitiv in dosarul asasinatului de la Slobozia Cioraști, a carui victima a fost Constantin „Telu” Chirița. Inculpații, dar și familia afaceristului au atacat sentința in dosarul uciderii acestuia cu sange rece. Conform primei sentințe, pe langa condamnarile cu inchisoare,…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul „Colectiv”. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone…

