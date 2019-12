Dosarul „Sex pentru note”: un afacerist condamnat cu executare

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Prima sentința in dosarul Colectiv: Cristian Piedone, condamnat la 8 ani și jumatate de inchisoare cu executare, de Tribunalul București Prima sentința in dosarul Colectiv: Cristian Piedone, condamnat la 8 ani și jumatate de inchisoare cu executare, de Tribunalul București Tribunalul București…

- Sentința de ultima ora, in cazul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv.Citește și: Schimare REVOLUȚIONARA propusa de șeful AUDI: Cum se vor schimba mașinile companiei . Cei…

- PEDEAPSA…Condamnati in prima instanta pentru omor si viol, Marian Iancu, Ionut Chirila si Costica Panainte isi vor petrece si urmatoarea perioada in arest preventiv, pana la aflarea unei sentinte finale a Curtii de Apel Iasi. Tinerii au fost arestati in luna martie, dupa ce o femeie de 49 de ani din…

- Fostul director al Direcției pentru Agricultura Gorj, Dan Tanasescu, a fost condamnat la 3 ani și o luna de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Sentința a fost pronunțata de catre Tribunalul Gorj și poate fi contestata de catre Dan Tanasescu. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție…

- Sentința finala data de magistrații Curții de Apel Timișoara in dosarul Poli. Fostul primar Gheorghe Ciuhandu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Alaturi de fostul primar, condamnari au mai primit și fostul secretar Ioan Cojocari, fosta directoare economica, dar și cea care a condus…

- TERGIVERSARI…Pentru a treia oara consecutiv, magistratii Curtii de Apel Iasi nu reusesc sa se pronunte in dosarul in care fostul primar al Barladului, Constantin Constantinescu, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Acest lucru poate ridica multe semne de intrebare in conditiile in care,…

- Horia Georgescu, fostul sef al ANI, a fost achitat marti definitiv de magistratii Curtii Supreme, dupa ce initial fusese condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, si achitat pentru abuz in serviciu.

- Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat, marți, la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in dosarul ANRP.Fostul demnitar a fost condamnat pentru luare de mita dar achitat pentru fapta de abuz in serviciu. Alaturi de el a mai fost condamnat la o pedeapsa…