- Ambasadoarea Suediei la Bucuresti, Therese Hyden, a declarat, joi, ca dosarul Schengen va fi pe agenda Consiliului JAI atunci cand sunt indeplinite conditiile si anume atunci cand Austria isi va schimba pozitia fata de Romania si cand lucrurile vor fi clare cu privire la Romania si Bulgaria. “As vrea…

- Prima reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub președinția suedeza a Uniunii Europene va avea loc in perioada 25-27 ianuarie, potrivit agendei Consiliului. Deși reuniunea este informala, este prima ocazie din acest an pentru Romania sa ceara introducerea pe agenda Consiliului a aderarii…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justiție a UE in dosarul Schengen, este de parere eurodeputatul Eugen Tomac, in condițiile in care președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.„Sunt absolut convins ca in…

- Suedia preia de azi presedintia Consiliului Uniunii Europene. De urmatoarele 6 luni depind si sperantele tarii noastre de a intra in Spatiul Schengen, pentru ca Suedia este tara care poate pune din nou pe agenda Consiliului JAI extinderea Spatiului de libera circulatie cu Romania si Bulgaria. Logo-ul…

- Suedia a preluat presedintia rotativa a Consiliului UE de la Republica Ceha. Suedia, care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene pana la 1 iulie, a identificat problemele pe care le va aborda cu prioritate in timpul mandatului sau.

- Consiliul European se va intruni in luna februarie pentru a se stabili parcursul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, urmatoarea sansa de a pune pe agenda Consiliului JAI aderarea Romaniei la Schengen este in luna februarie la Consiliul European,…

- Europarlamentarul Corina Cretu sustine ca accesul Romaniei la Schengen este blocat pentru moment, mentionand ca presedintia Consiliului UE urmeaza sa fie preluata de Suedia, care nu intentioneaza sa mai puna pe agenda largirea spatiului european de libera circulati.

- Austria ne ține in continuare la poarta Schengen, ceea ce inseamna ca dupa ce am așteptat 11 ani, este posibil sa mai așteptam ceva. In speranța ca austriecii vor schimba votul, ambasadorul Emil Hurezeanu i-a trimis o scrisoare președintelui Alexander Van der Bellen, referitoare la aderarea Romaniei…