- Olanda ar putea cere in mod oficial separarea Bulgariei de Romania in ceea ce privește votul pentru intrarea in spațiul Schengen a celor doua țari, alaturi de Croația, scrie presa bulgara.

- Este posibil ca Olanda sa solicite in mod oficial separarea Bulgariei de Romania la votul care va decide care dintre aceste țari, alaturi de Croația, se va alatura Spațiului Schengen, scrie ziarul bulgar Capital, citand surse proprii și preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia, arata europarlamentarul USR Vlad Gheorghe. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus joi din nou ca raportul de evaluare privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen este „pozitiv”, deși a admis ca nu l-a citit deoarece nu a fost facut public. „Raportul nu a fost public. Ce stiu e din datele membrilor care au participat la analiza raportului, ca…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie (n.n. – astazi), la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru…

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca „Schengen este una din cele mai mari realizari ale…