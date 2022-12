Stiri pe aceeasi tema

- Austria a ramas, deocamdata, singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen, au declarat surse guvernamentale, conform Observator. Pe de alta parte, Olanda a anunțat ca toate solicitarile sale tehnice au fost validate, oferind astfel sprijinul politic pentru intrarea țarii noastre…

- Aderarea Romaniei la spațiul Schengen va fi stabilita in Consiliul JAI din 8-9 decembrie. Uniunea Europeana a publicat programul oficial al reuniunii miniștrilor Justiției și Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis spunea, saptamana trecuta, ca votul ar putea fi amanat cu o luna sau doua. In…

- Cel mai bogat om din Austria și fondatorul companiei Red Bull a murit luna trecuta in urma unei lupte indelungate cu cancerul. Dietrich Mateschitz a cerut cu puțin timp inainte de moarte ca toți angajații sai din țara sa primeasca un bonus consistent, in loc de in loc de „un ultimul mulțumesc”.

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-au intalnit, joi, la Bruxelles, cu europarlamentarii Romaniei, pentru a stabili o acțiune coordonata in privința lobby-ului pentru aderarea la Spațiul Schengen. Nicolae Ciuca le-a cerut europarlamentarilor sa renunțe la discursurile…

- O singura țara se mai opune in prezent aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, spune la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falca. El se refera la Regatul Țarilor de Jos, ”una din redutele grele”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale…

- Autoritatile germane considera ca scurgerile de gaze detectate luni din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ar putea sa faca inutilizabile pentru totdeauna aceste conducte - ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica - daca nu se intervine rapid pentru repararea lor.