Dosarul-ruşine al justiţiei ieşene se reia de la zero Magistrati au explicat in motivare ca decizia de rejudecare a fost luata deoarece instanta de fond nu a citat o societate comerciala care a fost trimisa in judecata si, din acest caz, judecata trebuie sa se reia de la zero. Greseala apartine judecatorului de la Tribunal caruia i-a fost repartizat, in 2015, dosarul. „Instanta de apel nu ar putea trece peste aceasta neregularitate in primul rand datorita dispozitiilor legale incidente clar in cauza, mai al (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

