Stiri pe aceeasi tema

- In timpul luptelor duse in decembrie 1989 in zona Otopeni intre diferite detasamente militare carora li se comunicase ca lupta cu "teroristii" un singur regiment a executat aproape o jumatate de milion de trageri intr-o singura noapte, se arata in rechizitoriul dosarului Revolutiei, publicat marti…

- Un pasager cu handicap locomotor așteapta de peste doua ore sa fie coborat din aeronava de catre personalul aeroportului Henri Coanda din București. Acesta are un handicap locomotor și ar trebui debarcat cu un carucior special, care sa incapa pe culoarul din avion. Este un serviciu pe care aeroportul…

- Milioane de femei din SUA iși vor pierde dreptul constituțional la avort, in condițiile in care Curtea Suprema anuleaza hotararea istorica Roe vs. Wade, transmite BBC. Hotararea va transforma dreptul la avort in Statele Unite, care nu va mai fi considerat un drept constituțional, fiecare stat putand…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări…

- Fostul director general al Oracle, Soin Mindruțescu, a recusnoscut ca a luat mita de la firme de IT pentru a le pune la dispoziție oferte de preț avantajoase. DNA a stabilit șapte astfel de acte de luare de mita, suma depașind jumatate de milion de euro. Procurorii DNA au anunțat ca Sorin Mindruțescu…

- Traian Basescu se muta intr-un apartament de lux, din zona centrala a Capitalei, care face parte dintr-un ansamblu rezidențial dezvoltat de omul de afaceri Dan Șucu. Dezvoltatorul imobiliar a scris pe pagina sa de Facebook ca Basescu a cumparat ultimul apartament din primele faze ale proiectului. „Suntem…

- Traian Basescu se muta intr-un apartament de lux, din zona centrala a Capitalei, care face parte dintr-un ansamblu rezidențial dezvoltat de omul de afaceri Dan Șucu. Dezvoltatorul imobiliar a scris pe pagina sa de Facebook ca Basescu a cumparat ultimul apartament din primele faze ale proiectului. „Suntem…

- Procurorii anticorupție au reținut un inspector ANAF de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala, acuzat ca ar fi primit 15.000 euro pentru a acoperi neregulile constatate la o persoana fizica autorizata. Potrivit DNA, inspectorul Catalin Sabau a facut, pe 1 aprilie, un control la o PFA (persoana fizica…