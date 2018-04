Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, de Petre Roman si de Gelu-Voican Voiculescu, in dosarul Revoluției. Cei trei sunt acuzați de Parchetul General de infracțiuni contra umanitații. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția analistului Stelian Tanase dupa ce Parchetul General i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii a fostului presedinte Ion Iliescu, a fostului…

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres.ro. Administratia…

- Procurorul general a cerut presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in care sunt acuzati de infractiunii contra umanitatii.

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- Decizie de ultima ora in dosarul Revoluției! Mai exact, Augustin Lazar, procurorul general, a facut o catre președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații. Mai…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican...