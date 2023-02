Instanța suprema a decis, vineri, sa trimita dosarul Revoluției catre Curtea de Apel București, pe motiv ca ar fi de competența acesteia pentru ca in acea perioada Ion Iliescu nu era președinte al Romaniei. “Trimite cauza avand ca obiect rechizitoriul nr. 11/P/2014 din data de 29 iulie 2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte […] The post Dosarul Revoluției, fara sfarșit: Instanța suprema il trimite la Curtea de Apel București, invocand lipsa de competența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .