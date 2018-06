Stiri pe aceeasi tema

- Petre Roman, la Parchetul General, miercuri, in dosarul „Revoluției”. Fostul prim-ministru Petre Roman a ajuns, joi dimineața, la Parchetul General, in dosarul „Revoluției. Petre Roman urmeaza sa fie inștiințat de procurori ca de extinderea urmaririi penale, asa cum s-a intamplat si in cazul fostului…

- Ion Iliescu a ajuns marti la sediul Parchetului General, el fiind citat in dosarul Revolutiei. Fostului președinte al Romaniei i s-au adus noi acuzații de crime impotriva umanitații. Procurorii i-au adus la cunostinta lui Ion Iliescu noi acuzatii de infractiuni impotriva umanitatii pentru fapte care…

- Procurorii i-au adus la cunoștința fostului președinte Ion Iliescu noi acuzații de infracțiuni contra umanitații, pentru fapte care ar fi fost comise in perioada 22-27 decembrie, a precizat avocatul acestuia."In cauza cunoscuta generic sub denumirea „Dosarul Revoluției”, procurori militari…

- Procurorii militari ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii fata de Gelu Voican Voiculescu, in Dosarul Revolutiei, informeaza PICCJ. "In cauza cunoscuta…

- Teodor Brates, fost redactor-sef adjunct al Redactiei "Actualitati" din TVR, a fost pus sub urmarire penala miercuri de Parchetul Militar pentru infractiuni contra umanitatii, fiind acuzat ca a fost principalul factor de diseminare a stirilor false, cu caracter diversionist, contribuind intr-o foarte…

- Crainicul TVR din timpul Revolutiei, pus sub urmarire penala Teodor Brates, crainicul TVR in timpul Revolutiei, Bucuresti, 18 aprilie 2018. Foto: Diana Surdu. Procurorii militari au extins urmarirea penala pentru infractiuni contra umanitatii - în dosarul Revolutiei din '89 - fata de Teodor…

- Ion Iliescu, fost presedinte al Romaniei, a ajuns, marti dimineata, la Parchetul General, unde a fost citat in Dosarul Revolutiei. Fostul sef de stat a fost chemat dupa ce presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat aviz pentru inceperea urmaririi penale, conform mediafax.ro La intrarea in sediul Parchetului,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis cererea de urmarire penala fata domnii Iliescu Ion, Roman Petre si Voiculescu Gelu-Voican, in Dosarul Revoluției, in care cei trei sunt acuzați de crime impotriva umanitații. Practic de acum procurorii militari care instrumenteaza cauza pot incepe…