Fostul presedinte Ion Iliescu a comentat, vineri, pe blog, faptul ca presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala in cazul sau, a lui Petre Roman, fost premier, si a lui Gelu Voican Voiculescu in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii in dosarul "Revolutia", afirmand ca totul se transforma intr-o farsa, jignind sacrificiul si memoria celor care au luptat pentru libertate si democratie in 1989. "Am decis sa ies din tacerea pe care mi-am impus-o in legatura cu actiunile justitiei in cazul dosarelor generic numite "Revolutia" si "Mineriada",…