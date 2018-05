Stiri pe aceeasi tema

- Avocații inculpaților din dosarul retrocedarilor ilegale aflat pe rolul Curții de Apel Brașov, in care sunt implicați Paul al Romaniei și Dan Andronic, au cerut instanței sa solicite DNA Brașov justificarea fiecarei cheltuieli judiciare puse in sarcina inculpaților, suma totala fiind de 506.500 lei,…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat miercuri de ICCJ la 2 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, pentru trafic de influenta. In acelasi dosar, fostul deputat Ioan Adam a primit 2 ani de inchisoare cu executare, pentru cumparare de influenta,…

- Primarul orasului Ghimbav, judetul Brasov, a fost arestat preventiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Brasov, acesta fiind acuzat de abuz in serviciu, dupa ce a acordat contracte fara licitatie unor firme. Contabilul sef al Primariei si administratorul unei firme au fost si ei arestati.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta marti sentinta in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. Pe 3 aprilie, ICCJ a decis amanarea pronuntarii in acest caz…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 20 martie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. La ultimul termen al procesului…

- Elena Catrinel Florescu a fost trimisa in judecata de procurorii DNA dupa ce anchetatorii au descoperit ca a mintit in declaratiile date. Dosarul vizeaza retrocedarea ilegala a 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau. retrocedarilor ilegale de padure. Printre inculpati se afla nume sonore de pe…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ...