- Razvan Radoi, fiul sindicalistului Ion Radoi, a inchiriat un spatiu comercial din statia de metrou Grozavesti cu 1.250 de lei lunar. Apoi, a subinchiriat spatiul catre un hipermarket cu 3.000 de euro pe luna, arata procurorii DNA. Fiul lui Ion Radoi a obtinut din aceasta afacere 237.600 euro. SINDOMET, firma…

- ”Liderul de cartel Ion Radoi a fost trimis in judecata. O munca enorma a DNA pentru probarea faradelegilor din jurul spatiilor comerciale de la metrou gestionate de sindicat. Am calitatea de parte vatamata in acest dosar, una dintre infractiunile de care este acuzat Radoi fiind cea de santaj. In aceasta…

