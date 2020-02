Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- Fostul adjunct al șefului SPP, Generalul SPP Gabriel Cretu, recent trecut in rezerva, ar fi participat la ritualurile samanice organizate de fostul sef al DGPI, Gelu Oltean, ritualuri unde s-ar fi consumat drogul ayahuasca, potrivit dezvaluirilor facute, vinei, in emisiunea Esențial, de la Antena 3.…

- Intalnirea la nivel inalt a liderilor celor 29 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice a intrat in doua zi, iar presa internaționala ignora declarațiile și poziționarea Romaniei, reprezentata prin președintele Klaus Iohannis. Relatarea de pe site-ul CNBC este insoțita de o fotografie a carei explicație…

- Ministerul Justiției va lansa pe 2 decembrie procedura de selecție a procurorului general al Romaniei, dar și cele pentru procurorii șefi ai DNA și DIICOT, funcțiile fiind ocupate momentan interimar. Ministrul justiției a anunțat in conferința de presa ca procedura nu va fi schimbata. “Procedura de…

- Ion Cristoiu a facut o dezaluire-bomba la Antena 3. In noaptea alegerilor, s-ar sarbatori victoria lui Klaus Iohannis, intr-un stil inedit. Jurnalistul a susținut ca are semnale ca va fi ”taraboi” in Piața Universitații. ”Duminica seara se va sarbatori. E cartajul. Diferența, nu prezența. Am semnale…

- Viorica Dancila a vorbit in cadrul conferinței de presa pe care a susținut-o la Parlament, despre prioritațile pe care le-ar avea in calitate de președinte al Romaniei. „Vreau sa fac un referendum pe imunutate. Vreau sa fac eu ceea ce a promis și nu a facut Klaus Iohannis. O a doua prioritate este Schengenul.…

- Sorin Roșca Stanescu Cam așa ar putea fi cel mai bine caracterizata sesiunea de intrebari și raspunsuri, care urmeaza sa aiba loc incepand de la orele 19.00 la Biblioteca Universitara. Acolo sunt convocați opt-noua fraieri, numarul inca nu este foarte clar, reprezentand, vezi Doamne, presa elogioasa…

- Fiscul are de recuperat de la familia Iohannis aproximativ 300.000 de euro. Este vorba despre imobilul dobandit ilegal, despre care Klaus Iohannis spunea intr-o conferința de presa ca a fost „eliminat”. Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca nu cunoaște cazul, dar se va interesa. Intrebat…