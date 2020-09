Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Initial, dosarul a fost deschis de procurorii…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

- Parchetul Militar va verifica motivul pentru care Serviciul de Protecție și Paza nu a raportat accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, duminica seara, noteaza Europa FM. Asta pentru ca mașina in care se afla ministrul Transporturilor aparține SPP și era condusa de…

- Aceleași surse au explicat ca doua persoane au fost ranite: ofițerul SPP, care conducea pe contrasens, și o femeie din Polonia, pasager in mașina izbita in plin. Ranile acestora nu sunt insa grave. S-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Mașina ministrului Transporturilor avea…

- In urma cu o zi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat intr-un accident rutier in urma caruia s-a ales cu rani ușoare. Alaturi de acesta se afla șoferul, care conducea mașina oficiala și care a fost ranit. In urma accidentului provocat, șoferul lui Lucian Bode a ramas fara dreptul…