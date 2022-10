Dosarul penal legat de accidentul rutier al lui George Simion, redeschis

Un judecator de camera preliminara de la Inalta Curte de Casație și Justiție a decis redeschiderea dosarului penal legat de accidentul rutier al lui George Simion, potrivit minutei de ședința. George Simion a fost implicat in luna aprilie intr-un dosar rutier in județul Buzau, iar poliția susține ca i-a suspendat permisul, in timp ce liderul partidului separatist AUR a declarat ca nu a fost inștiințat despre suspendarea permisului. In timpul accidentului provocat in luna aprilie de Simion, o persoana ar fi fost ranita, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Dosarul penal deschis in urma ranirii…