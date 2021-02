Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Curții de Apel Cluj, dosarul de corupție al Sorinei Pintea, acuzata in aprilie 2020 de luare de mita, se va muta la Tribunalul Cluj, la solicitarea lui Pintea. Pana acum, dosarul fostului ministru al Sanatații a parcurs traseul Tribunalul București – Tribunalul Maramureș -Tribunalul Cluj. Conform…

- Pe 30 aprilie, Sorina Pintea a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (doua acte materiale), pe vremea cand era manager al Spitalului Judetean de Urgenta ''Dr. Constantin Opris'' din Baia Mare, noteaza Agerpres .Conform DNA, in perioada noiembrie…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 24 ianuarie, propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Biroul Teritorial Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 24.01.2021, pana la data de 22.02.2021 inclusiv,…

- Dosarul in care fostul primar al comunei Livezile, Olimpiu Neamț, a fost trimis in judecata, in 2017, pentru infracțiuni de corupție, a ajuns pe rolul Curții de Apel Cluj. Atat procurorii, cat și Primaria Livezile au atacat cu apel sentința pronunțata, in vara acestui an, de Judecatoria Bistrița, cand…

- Acuzata ca ar fi primit mita 10.000 de euro și 120.000 de lei, fostul ministru Sorina Pintea va trebui sa se prezinte pentru judecata la Maramureș, conform deciziei magistraților bucureșteni. Miercuri, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca instanta pe care o reprezinta nu are competenta…

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca aceasta instanta nu are competenta de a judeca dosarul in care fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea este acuzata de luare de mita, cauza fiind trimisa la Tribunalul Maramures. Decizia, care este definitiva, a fost luata dupa aproape sapte luni de la…

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca aceasta instanta nu are competenta de a judeca dosarul in care fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea este acuzata de luare de mita, cauza fiind trimisa la Tribunalul Maramures. Decizia, care este definitiva, a fost luata…

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures, anunța…