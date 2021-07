Dosarul Pegasus: Procurorii francezi au deschis o anchetă legată de spionarea jurnaliștilor ​Parchetul din Paris a deschis marti o ancheta privind spionarea jurnalistilor francezi inclusiv infiltrarea în telefoanele acestora a programului informatic de supraveghere Pegasus în numele statului marocan, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro.



Aceasta ancheta a fost deschisa pentru o lunga lista de zece infractiuni între care &"afectarea vietii private&", &"interceptarea de corespondenta&", &"acces fraudulos la un sistem informatic&" si &"conspiratie&".



