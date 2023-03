Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 51 de ani a murit joi dupa-amiaza intr-un accident produs pe o strada din Slatina, județul Olt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat marti armata ucraineana, potrivit Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In timpul pandemiei de Covid-19, o fotografie realizata in biroul premierului Ludovic Orban a generat un val de furie. Orban și mai mulți liberali sarbatoreau ziua șefului de partid, cu bautura, mancare și fumand trabuc, in timp ce restul oamenilor stateau inchiși in case. Fii la curent cu…

- Potrivit ultimului Eurobarometru, 18% dintre romani au afirmat ca au dat șpaga pentru intervențiile din spitale. Un caz recent in care un medic a fost arestat pentru luare de mita readuce in actualitate problema. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Chris Hipkins a depus juramantul in calitate de al 41-lea prim-ministru al Noii Zeelande, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un medic german a fost condamnat la doi ani și noua luni de inchisoare pentru ca a eliberat ilegal scutiri de la purtarea maștilor pentru mai mult de 4.000 de persoane in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit ABC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 249 de voturi 'pentru', un proiect de lege care ofera serviciilor de salvamont dreptul sa foloseasca girofar cu lumina albastra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…